OlliOlli World: il gioco di skateboard ha una data di lancio, nuovo gameplay trailer

Nel corso dell'Indie World Showcase ha trovato nuovamente spazio OlliOlli World, il nuovo capitolo della serie di skateboard di Roll7 e Private Division. Il nuovo trailer mostrato durante l'evento ha svelato finalmente la data di lancio dell'arcade game che promette di offrire un'esperienza di gameplay particolarmente ricca e dinamica.

Come è possibile apprendere al termine del filmato che trovate in cima alla notizia, OlliOlli World sarà pubblicato l'8 febbraio del 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

OlliOlli World è un frenetico e spumeggiante gioco di skateboard a piattaforme. Lanciati a capofitto nel palpitante mondo di Radlandia, incontra personaggi pittoreschi, esibisciti in grind, trick e air, e scopri le mistiche divinità dello skateboard nel tuo cammino verso il Gnarvana.

Fatti strada in un mondo fantastico e bizzarro, porta a termine missioni e sfide, e incontra facce nuove nel corso del tuo viaggio. Personalizza ogni aspetto del tuo personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile, e percorri livelli esplorabili dotati di percorsi multipli, che offrono decine di opportunità per esprimere il tuo estro. Sfida il resto del mondo all'interno delle Leghe o confrontati con gli amici in battaglie all'ultimo trick in uno dei milioni di livelli condivisibili. Goditi l'accessibilità, la profondità e la libertà totale fornita dal rodato gameplay di OlliOlli World.

In attesa di mettere le mani sulla versione finale del titolo ambientato a Radlandia, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di OlliOlli World.