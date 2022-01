OlliOlli World: paura e delirio a Radlandia nel funambolico Cinematic Trailer

Gli sviluppatori di Roll7 riaprono una finestra sulla dimensione di OlliOlli World per mostrarci un frizzante video in cinematica sui protagonisti e gli scenari del loro atteso platform sugli skateboard.

La nuova esperienza arcade confezionata dagli autori britannici ci tufferà nel palpitante mondo di Radlandia, una dimensione piena di buffi PNG con cui interagire per esibirsi in gare a suon di grind, trick e air.

Il Cinematic Trailer ci ricorda che lo scopo del nostro alter-ego sarà quello di lastricare di vittorie la sua ascesa verso il Gnarvana. Per avere la meglio sugli avversari sarà necessario padroneggiare le tecniche più avanzate per maturare un proprio stile e riuscire, così facendo, a superare i percorsi più difficili. Parallele e complementari alle attività della campagna principale ci saranno poi le sfide delle Leghe, con milioni di livelli condivisibili tra percorsi liberi, gare a tempo ed eventi speciali.

In attesa di consumare le ruote degli skateboard della nuova esperienza platform di Roll7 a partire dall'8 febbraio su PC e console (uscirà in contemporanea su tutte le piattaforme degli ecosistemi Switch, PlayStation e Xbox), vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su OlliOlli World in giro per Radlandia.