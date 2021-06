OlliOlli World: uno sguardo approfondito al gameplay nel video dell'E3 2021

Durante l'evento IGN Expo per l'E3 2021 e la nuova edizione della Summer of Gaming, gli sviluppatori di Roll7 hanno mostrato un video di OlliOlli World ricco di scene di gameplay.

La prossima esperienza di skateboard in salsa arcade plasmata dagli autori dell'originario OlliOlli sotto l'egida di Private Division ci condurrà nell'assolata cittadina di Radland, un angolo di paradiso pieno di personaggi pittoreschi e, naturalmente, di ostacoli da grindare.

Dal look del proprio alter-ego ai trick da apprendere per "cercare le divinità mistiche nel cammino verso il Gnavarna", OlliOlli World promette di offrire ai patiti del genere un'esperienza piena di percorsi multipli da sbloccare e, con essi, di segreti da scoprire utilizzando un sistema di controlli che gli stessi autori di Roll7 descrivono come estremamente evoluto e preciso.

Nel titolo verrà dato ampio spazio alla creatività degli appassionati, con una modalità sandbox apposita che fornirà l'accesso a una pletora di livelli unici e scenari all'insegna dell'originalità. L'uscita di OlliOlli World è prevista per questo inverno (e quindi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022) su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in una versione appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.