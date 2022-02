OlliOlli World, sorpresa: a Radlandia ci sarà anche l'attore Danny Trejo!

Di ritorno dal funambolico universo di Radlandia con il Cinematic Trailer di OlliOlli World, i ragazzi di Roll7 si riaffacciano sui social per annunciare una collaborazione a dir poco insolita: il loro prossimo gioco di skateboard action-platform accoglierà infatti l'attore Danny Trejo!

Gli esploratori di Radlandia potranno infatti incrociare l'iconico attore hollywoodiano in una delle tante attività che li vedranno impegnati nell'ascesa verso il Gnarvana. L'interprete (tra gli altri) di Machete sarà al timone di una delle missioni secondarie di OlliOlli World, una sfida che gli stessi autori di Roll7 descrivono come "imperdibile" per tutti gli appassionati.

Una volta rintracciato a Radlandia, Danny Trejo darà modo agli utenti di cimentarsi in una gara poiena di trick, grind e air pirotecnici: il completamento di questa missione darà accesso a un oggetto decorativo speciale da sfoggiare, ovviamente, nelle scorribande virtuali del prossimo capitolo di OlliOlli.

Il lancio di OlliOlli World è previsto per l'8 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S; nel frattempo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su gameplay e contenuti di OlliOlli World a firma di Giovanni Panzano.