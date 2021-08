OlliOlli World: il nuovo trailer ci mostra la personalizzazione dell'avatar

Nel corso dell'ID@Xbox Showcase, l'evento trasmesso su Twitch e durante il quale Microsoft mostra numerosi prodotti in sviluppo presso team indipendenti, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer anche OlliOlli World.

Il filmato in questione è tutto dedicato al sistema attraverso il quale i giocatori potranno modificare l'aspetto estetico del proprio alter ego digitale. Oltre a poter banalmente decidere se creare uno skater di sesso maschile o femminile, i giocatori avranno anche l'opportunità di sbloccare decine e decine di oggetti per la personalizzazione, alcuni dei quali permetteranno di vestire il personaggio sia in modo classico che con abiti bizzarri in perfetto stile con i personaggi che si aggirano per Radlandia. Se la presenza di un sistema di personalizzazione era già stato confermato dagli sviluppatori, ad essere completamente inedito è il meccanismo che consente ai giocatori di alterare anche le animazioni in game, dal momento che potremo sbloccare ed attivare stili di gioco unici e modificare ad esempio lo stile con il quale il personaggio inizia a muoversi sulla tavola. Altro importante annuncio riguarda il pieno supporto a Xbox Series X, console sulla quale il gioco supporterà i 120FPS e girerà a risoluzione 4K.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà su tutte le piattaforme il prossimo inverno e non è ancora stata confermata la data d'uscita ufficiale. Se volete saperne di più sul gameplay, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro provato di OlliOlli World.