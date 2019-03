Oltre 100 giochi esclusivi su Apple Arcade: Konami, SEGA e Platinum Games tra i partner

Il CEO di Apple Tim Cook e la product marketing manager di Apple, Ann Thai, rivelano alcuni degli sviluppatori che rientreranno nell'ambizioso progetto di Apple Arcade, il nuovo servizio videoludico che consentirà ai giocatori su sistemi mobile iOS di accedere ad oltre 100 giochi esclusivi su smartphone e tablet.

Le case di sviluppo coinvolte nel nuovo progetto videoludico di Apple saranno davvero tante, come ribadiscono il CEO Tim Cook e la stessa Ann Thai prima di snocciolare una lista che comprende alcune delle software house più rinomate che hanno voluto partecipare all'iniziativa.

Annapurna

Skybound

Mistwalker

WayForward

Klei

Finji

Hipster Whale

Cornfox

Bossa

Noodlecake Studios

Sumo Digital

State of Play

Night School

KO-OP

Disney

Sega

Lego

Konami

Raw Fury

Devolver

Cartoon Network

Platinum Games

Versus Evil

Blowfish

Mountains

Kunabi Brother

Rac7

Gameloft

Aquiris

Gallium Artists

The Chinese Room

ustwo

Il debutto di Apple Arcade è previsto per questo autunno. Il servizio approderà in più di 150 Paesi, tra i quali figurerà quasi certamente anche l'Italia. Non sappiamo ancora, però, quali saranno i prezzi di accesso al nuovo sistema di Apple dedicato al mobile gaming su smartphone e tablet iOS.