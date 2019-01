Oltre 65 mila giocatori vogliono Shaggy di Scooby-Doo in Mortal Kombat 11

Shaggy Rogers, l'amico fifone di Scooby-Doo, è il protagonista di innumerevoli meme reperibili in rete. Nei giorni scorsi, non si sa perché, il popolo di Internet ha però deciso di trasformarlo in una figura divina, dando vita ad un nuovo tormentone. Come se non ce ne fossero già abbastanza.

Le storie su Shaggy God, ormai, si sprecano. Secondo alcuni, avrebbe causato il Big Bang utilizzando solo il 14% della sua potenza. Secondo altri, sarebbe più forte persino di Thanos di Avengers e Saitama di One Punch Man. I responsabili del sito Woken News Network, invece, sono convinti che sarebbe perfetto per far parte del roster di Mortal Kombat 11, al punto da creare una sua versione decisamente tenebrosa e avviare una petizione su Change.org. "Invitiamo Warner Bros. Interactive Entertainment a dare ai fan il combattente di cui hanno bisogno", si legge nella descrizione.

Quello che è iniziato come uno scherzo, tuttavia, si è rapidamente tramutato in un piccolo fenomeno: mentre vi scriviamo, sono oltre 65 mila le persone ad aver firmato la petizione, che è stata aperta appena un giorno fa. Il numero dei firmatari continua ad aumentare a vista d'occhio! Per Warner Bros., probabilmente, non sarebbe affatto un problema inserire il buon Shaggy in Mortal Kombat 11, perlomeno dal punto di vista burocratico, dal momento che possiede entrambi i franchise. Dubitiamo fortemente, in ogni caso, che il simpatico cacciatore di misteri sia adatto ad una serie violenta come quella creata da Ed Boon. Sognare (e firmare la petizione), tuttavia, non costa niente!

A proposito di Mortal Kombat 11, vi ricordiamo che verrà lanciato il 23 aprile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nei giorni scorsi, un fan ha provato ad immaginare come sarebbero Gal Gadot, The Rock, Keanu Reeves e altre star di Hollywood se facessero parte del cast del gioco.