Oltre Borderlands 3? Gear Box pubblica un'Immagine Teaser dedicata ad un secondo Gioco!

A quanto pare, Gear Box è stata piuttosto indaffarata nel corso degli ultimi tempi. La Software House ha infatti annunciato di star lavorando ad un misterioso "secondo progetto"!

Procediamo con ordine: nel corso della giornata di ieri, martedì 12 marzo, l'account Twitter ufficiale di Gear Box ha pubblicato un cinguettio che ha immediatamente catalizzato l'attenzione della Community videoludica. Quest'ultimo infatti sembrava decisamente suggerire un possibile annuncio legato a Borderlands 3 in arrivo in data 28 marzo. A quanto pare, però, questo non è l'unico indizio da tenere d'occhio nel corso dei prossimi giorni.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, Gear Box ha recentemente pubblicato un secondo Tweet, altrettanto intrigante. In allegato troviamo infatti una misteriosa immagine teaser, che sembra rimandare ad un ambientazione in stile fantascientifico. A corredo di questa, la Software House offre poche, ma significative parole: "È ora di anticipare un altro gioco per la PAX". Il riferimento sembra decisamente rimandare al PAX East, nota manifestazione videoludica, che quest'anno si terrà a Boston dal 28 al 31 marzo.



Nel corso dell'ottobre dello scorso anno, sembrava che la Gears Box fosse al lavoro su di un nuovo franchise. In merito non sono tuttavia emersi nuovi ulteriori dettagli. Cosa vi aspettate da questa talentuosa Software House?