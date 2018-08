Oltre Control e CrossFire 2, Remedy sta sviluppando un terzo gioco non annunciato

Durante una recente conferenza ospitata alla Gamescom 2018 di Colonia, Remedy ha svelato di essere al lavoro su un terzo gioco non ancora annunciato. Attualmente la software house finlandese è impegnata nello sviluppo di Control e della modalità storia di CrossFire 2.

La notizia è arrivata durante una conferenza di Remedy dedicata all'implementazione del Ray Tracing, occasione in cui è stato confermato che lo stesso Control supporterà la tecnologia RTX di Nvidia.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, la software house finlandese ha mostrato una slide che riassume tutti i progetti in cui si trova attualmente coinvolta. Tra questi ci sono naturalmente Control e la modalità storia di CrossFire 2, di cui eravamo già a conoscenza, oltre a ulteriori sviluppi sulla tecnologia alla base del Northlight Engine. Cosa ancora più interessante, Remedy si trova al lavoro anche su un terzo progetto non ancora annunciato, come possiamo notare all'ultima riga.

Di cosa potrebbe trattarsi? Forse di un sequel (magari Alan Wake 2?), di una nuova IP o di un gioco destinato alle piattaforme mobile? Magari di un'esperienza pensata per la VR? Sfortunatamente Remedy non ha svelato ulteriori dettagli: per saperne di più, a questo punto, sarà necessario attendere nuove informazioni dagli sviluppatori.