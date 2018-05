Oltre a Days Gone, Sony Bend sta sviluppando un'altro gioco esclusivo per PS4?

Days Gone potrebbe non essere la sola esclusiva PlayStation 4 in fase di sviluppo negli studi di Sony Bend. La compagnia ha pubblicato recentemente nuovi annunci di lavoro per cercare figure professionali da inserire nel team che si occuperà di un progetto ancora avvolto nel mistero.

Dagli annunci in questione emerge la volontà di cercare professionisti da integrare nell'organico, in particolare viene ricercata la figura del Senior Staff Gameplay Programmer, un ruolo decisamente centrale nello sviluppo di un progetto AAA esclusivo, come viene descritto il gioco misterioso.

Non è escluso che l'annuncio in questione possa riguardare l'ampliamento dello staff per Days Gone, anche se l'ipotesi appare improbabile, essendo il progetto in avanzata fase di sviluppo. Ricordiamo che Sony Interactive Entertainment ha investito molte risorse su Studio Bend negli ultimi anni con l'obiettivo di far crescere la compagnia, da qui la deduzione che i progetti in cantiere siano effettivamente due.

In ogni caso, al momento si tratta solo di rumor privi di conferma, l'unica certezza è che Days Gone non uscirà nel 2018 sebbene il lancio sembri comunque essere previsto entro aprile 2019.