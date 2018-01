Oltre a Labo, Nintendo sembra avere in cantiere altre esperienza alternative per Switch

Nintendo Labo ha stupito tutti per il suo concept innovativo che vuole integrare il videogioco con il gioco tradizionale.però sembra essere solo l'inizio, almeno a giudicare da quanto dichiarato dal presidente della compagnia,

Il giornalista del WJS e insider Takashi Mochizuki riporta le parole di Kimishima: "oltre a Labo, abbiamo in programma altri modi per espandere i modi di giocare con Switch", parole senza dubbio interessanti, sebbene al momento non ci siano altri dettagli in merito.

Labo arriverà sul mercato a fine aprile, i primi due kit sono già disponibili per il preordine su Amazon, durante l'anno Nintendo pubblicherà altre confezioni con tutto il necessario per costruire nuovi giocattoli.