Oltre a Sniper Elite 5, Rebellion è al lavoro su Sniper Elite VR

Rebellion Software ha annunciato di essere al lavoro su Sniper Elite 5 ma questa non è l'unica novità rivelata nelle scorse ore dal team inglese, il quale ha confermato di aver messo in produzione anche un gioco VR basato su Sniper Elite.

Al momento non ci sono purtroppo dettagli su Sniper Elite VR e Sniper Elite 5, entrambi i progetti sono nelle primissime fasi di sviluppo e non ne sentiremo parlare per almeno tutto il 2019, non è escluso che possa trattarsi di progetti Next-Gen destinati a PlayStation 5, Xbox Scarlett o... Google Yeti!

Oltre a Sniper Elite 5 e Sniper Elite VR, Rebellion ha anche annunciato Sniper Elite V2 Remastered per PC, PS4 e Xbox One e Sniper Elite III per Nintendo Switch, riedizioni comprensibile di tutti i DLC e vari miglioramenti tecnici e relativi al gameplay.

Sniper Elite III e Sniper Elite V2 Remastered usciranno nel corso del 2019, al momento però il publisher non ha annunciato date di lancio precise, restiamo quindi in attesa di saperne di più. Rebellion continua a confidare nel franchise nonostante la tiepida accoglienza riservata a Sniper Elite 4, altre sorprese sembrano essere in dirittura di arrivo nel prossimo futuro...