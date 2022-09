L'Ombra di Mordor e Assassin's Creed Origins gratis con Prime Gaming, link per il download

A settembre ci sono tanti nuovi giochi per gli abbonati Amazon Prime Gaming, la lista dei giochi gratis di settembre per gli iscritti ad Amazon Prime include una selezione di titoli di alto profilo che vi consigliamo assolutamente di scaricare prima che vengano rimossi dal servizio.

Come fare per aggiungere questi giochi alla propria libreria? E' semplicissimo, vi basterà andare sulla home page di Amazon Prime Gaming e cliccare sul pulsante "Riscatta", in viola, sotto il nome del gioco, oppure cliccare sui link che trovate qui sotto per Assassin's Creed Origins, Football Manager 2022 e La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor.

Giochi gratis Amazon Prime Gaming di settembre 2022

Per The Dig, Castle on the Coast, We. The Revolution e Defend the Rook vi basterà invece andare sulla pagina dei giochi gratis di Amazon Prime Gaming e riscattare i giochi di vostro interesse. Questi resteranno disponibili per tutto il mese di settembre e potrete utilizzarli senza limitazioni fino a quando resterete abbonati ad Amazon Prime.

Una lineup sicuramente interessante con tanti giochi di primissimo piano, seppur non recentissimi, con la sola esclusione di Football Manager 2022, uscito lo scorso autunno.