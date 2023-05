L'omelia di Rosaria in un cosplay di Genshin Impact

Dopo un'attesa lunga quasi tre anni, Beidhou è finalmente divenuto un personaggio giocabile in Genshin Impact. Mentre i giocatori sfidano la fortuna per ottenere il suo banner a 5 stelle, un cosplay di Rosaria da Genshin Impact ci riporta alla Chiesa di Favonius.

Rosaria è un personaggio giocabile di Genshin Impact, nonché una delle sorelle della Chiesa di Favonius situata nella città di Mondstadt. Con in dote l'elemento Cryo, viene vista dalla gente con un occhio molto diverso dalle altre sorelle come Barbara. I suoi modi di agire e di fare, infatti, poco si addicono al ruolo di chierica. Se possibile, Rosaria evita qualsiasi impegno ecclesiastico e si mostra persino meno riverente nei confronti degli dei rispetto a qualcuno dei membri laici della comunità. A causa del suo comportamento poco ortodosso, viene continuamente ripresa. Dunque, a Mondstadt si fa davvero fatica a considerarla una donna di chiesa, anche se nel cosplay che trovate in calce all'articolo si farebbe fatica ad affermare ciò. Avete già fissato la data per le novità di Genshin Impact 3.7?

Nell'interpretazione condivisa in rete dalla cosplayer Gloomy Sunday vediamo infatti Rosaria alle prese con un'omelia. Con le mani congiunte a mò di preghiera, la sorella della Chiesa di Favonius che indossa il costume di default Executor's Thorn viene illuminata dalla luce di un'aureola che le pervade il capo.