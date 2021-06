Omen of Sorrow, il picchiaduro horror arriva su Xbox One: esce nel 2021

Alla vigilia dell'E3 2021, il publisher Eastasiasoft e il team di sviluppo di AOne Games annunciano l'intenzione di portare il proprio picchiaduro dalle atmosfere horror su console Microsoft.

Già disponibile su PlayStation 4 e su PC (in esclusiva Epic Games Store), Omen of Sorrow è infatti destinato a vedere presto la luce anche nella libreria di Xbox One. Ovviamente, grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle nuove console di Redmond, il titolo potrà essere fruito anche su Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento, il team di sviluppo non ha ancora confermato una data di lancio precisa, ma è stato già confermato che il debutto avverrà entro la fine del 2021.



Omen of Sorrow propone un'ampia selezione di modalità, che spaziano tra una Modalità Storia a diversi format competitivi. Oltre alla possibilità di cimentarsi in scontri online, il picchiaduro di AOne Game consente anche di dedicarsi a combattimenti multiplayer in locale. Con un gameplay che punta sul potenziamento delle proprie abilità e sulla libertà di movimento, Omen of Sorrow vede al centro della scena un roster composto da personaggi tratti dalla mitologia europea. Tra miti e leggende dell'immaginario horror, il picchiaduro 2D propone atmosfere horror, particolarmente marcate nella modalità Storia del titolo.