Omen of Sorrow riceve una demo a tempo limitato su PlayStation 4

A poche ore dall'inizio della PlayStation Experience 2017,ha deciso di lanciare un demo a tempo limitato di, nuovo picchiaduro in arrivo su PlayStation 4. Per l'occasione, la software house ha pubblicato anche un nuovo filmato che potete ammirare in cima alla notizia.

La demo di Omen of Sorrow sarà scaricabile gratuitamente a partire dalle ore 07:00 di domani, 9 dicembre, e rimarrà giocabile fino a lunedì 11 dicembre. I giocatori potranno provare con mano due lottatori: Zafkiel e Gabriel, e saranno in grado di testare sia la modalità single player che multiplayer.

"Omen of Sorrow consegna un profondo combat system in 2D ispirato dai classici, portando dentro di sé la mentalità e la filosofia radicata nel genere arcade, portandola al livello successivo grazie all'aggiunta di nuove feature e meccaniche di combattimento", ha commentato Felipe Budinich, marketing director di AOne Games.

Come confermato al termine del trailer riportato in testata, Omen of Sorrow è atteso in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018.