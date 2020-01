Omen, Snowfoot e tantissime altre skin nel nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite

Cinque skin più due nelle daily sales: è questo il bilancio del nuovo aggiornamento del negozio di Fortnite, che fa il pieno di outfit e tenta clamorosamente i portafogli dei propri giocatori. Si parte dalla skin Omen, leggendaria e quindi dal costo di ben 2000 V-Bucks, per poi passare a due skin molto invernali.

Si tratta di Snowfoot e Snowstrike, entrambe epiche, per cui per portarvele a casa avrete bisogno di 1500 V-Bucks cadauna. Infine, ecco un tocco orientale con le skin Kenji e Kuno, anch'esse epiche, e dunque allo stesso prezzo delle ultime due. Ma non di sole skin vive l'uomo, e dunque ecco che troviamo in vendita anche diversi accessori per completarle.

I picconi in questione sono l'Oracle Axe, un po' più costoso (1200 V-Bucks), Inverted Blade, Quickstrike, e le dopie lame Talos. Tra i glider invece troviamo Snowblades e Falcon.

Per quanto riguarda le daily sales invece, le skin in vendita sono Mullet Marauder e Swamp Stalker, dal costo rispettivamente di 1500 e 800 V-Bucks. Troviamo poi i soliti tre balletti, che oggi soo Spring-Loaded, Savor the W e Daydream.

