Omicidi al Maniero Karlov: la prossima espansione di Magic ha una data di lancio!

A inizio agosto, Wizards of the Coast ha svelato il futuro di Magic: The Gathering fino al 2026. Accanto ai numerosi crossover in arrivo nei prossimi anni, l'azienda si è soffermata anche sulle sue prossime espansioni mainline: il 2024 si aprirà con Omicidi al Maniero Karlov, un set ambientato a Ravnica di cui oggi scopriamo la data d'uscita!

Un recente post sul blog di Magic, infatti, ci svela che Omicidi al Maniero Karlov uscirà il 9 febbraio 2024, aprendo così le danze per il cardgame di Wizards of the Coast per il prossimo anno. Le preview del set partiranno invece dal 5 dicembre, dunque tra un paio di settimane o poco più. Infine, è stato confermato che a gennaio arriverà Ravnica Remastered, un set che comprenderà una serie di ristampe di peso del vecchio Blocco di Ravnica: per saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra guida alle uscite di Magic: The Gathering per il 2024.

In termini narrativi, Omicidi al Maniero Karlov sarà un thriller, ripescando personaggi e temi tipici dei romanzi gialli: addirittura, Wizards of the Coast rilascerà una speciale versione standalone del set, che potrà essere giocata utilizzando le stesse regole di Cluedo! Per quanto riguarda protagonisti e trama dell'espansione, invece, i designer di Magic non hanno ancora svelato nulla: ne sapremo di più a dicembre, questo è certo.

Infine, vi ricordiamo che Omicidi al Maniero Karlov introdurrà i Play Booster in Magic: The Gathering: questi ultimi sono dei nuovi pacchetti, nati dall'unione tra i Set Booster e i Draft Booster e che dovrebbero avere dei drop rate nettamente migliorati rispetto ai pacchetti in circolazione. Insomma, il primo set mainline di Magic per il 2024 sarà una piccola rivoluzione per il cardgame, a partire dal collezionismo!