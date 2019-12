Gli omini di pan di zenzero invadono il negozio di Fortnite

L'aggiornamento 11.31 di Fortnite è ormai arrivato, ed Epic Games si è fatta prendere dallo spirito natalizio, offrendoci un regalo al giorno su Fortnite per 14 giorni. Ma il Natale è arrivato anche nel negozio di Fortnite, che si aggiorna ormai da qualche giorno con skin a tema.

Ed anche oggi ci sono in vendita diversi outfit memorabili, tra cui spiccano le skin da omini di pan di zenzero: si tratta del Saccheggiatore Felice e dell'Artigliere allo Zenzero, in vendita entrambi al prezzo di 1500 V-Bucks, e per completare il costume potete affiancargli il piccone a forma di formina per biscotti, e il glider sempre di pan di zenzero.

Se invece l'atmosfera natalizia non vi prende proprio e preferite un look più cupo, c'è la skin leggendaria Deadeye da 2000 V-Bucks e il piccone Spectral Scythe con cui terrorizzare i giocatori.

Nelle Daily Sales invece troviamo tre balletti: Mind Blown, Crabby e Harmony, le skin Recon Ranger e Surf Rider, e le doppie spade Dual Filet. Tanta roba davvero. Vi ricordiamo però come sempre che tutto ciò che acquisterete avrà come unica funzione quella di cambiare il look estetico del vostro personaggio, per cui non avrà alcun effetto in battaglia.

Cosa comprerete oggi con l'aggiornamento del negozio di Fortnite?