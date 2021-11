Omnicom Media Group entra nell'Osservatorio Italiano Esports

Omnicom Media Group (OMG), leader mondiale nei servizi di comunicazione e media, entra nell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore.

Grazie a questa collaborazione OMG rafforza ulteriormente il posizionamento negli Esports potendo approfondire la conoscenza delle dinamiche di settore attraverso le ricerche esclusive del Centro Studi dell'OIES e grazie alle occasioni di contatto con gli altri operatori presenti nel network.

Omnicom Media Group ha recentemente ampliato la unit FUSE, dedicata al branded entertainment e content marketing, con una divisione specializzata in Sport Partnership, al fine di aiutare i brand a rimanere sintonizzati con un ambito dalle grandi potenzialità di business.

L'area degli Esports rappresenta un ulteriore asset strategico su cui focalizzare l'attenzione, per misurarsi con l'evoluzione del gaming, ambito nel quale la tecnologia gioco un ruolo chiave nel costruire nuove relazioni tra i brand e le community di appassionati di videogiochi competitivi. Con questo nuovo ingresso di prestigio, l'OIES aumenta il suo posizionamento come ente capace di offrire alle aziende tutte le risposte necessarie per gli investimenti nel mercato degli Esports.

Il network dell'Osservatorio è il principale ecosistema che permette ai brand di confrontarsi e di scoprire le opportunità del settore. Luca Pravadelli, Head of Sport Partnership di Omnicom Media Group, afferma: “Abbiamo deciso di entrare a far parte dell’OIES per monitorare ancora più da vicino questo mondo in continua crescita. Pensiamo sia importante far parte di un network verticale che ci dà la possibilità di essere parte di un processo in costante evoluzione”.

"L'ingresso di OMG nell'OIES aggiunge un grande valore a tutti i membri - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'Osservatorio - Uno dei principali gruppi di comunicazione nel mondo ha scelto l'OIES per posizionarsi in questo mercato, e tutto ciò è motivo di grande soddisfazione. L'avvicinamento di realtà così importanti per lo sviluppo del business dimostra quanto il gaming sia sempre più un trend in crescita e un'opportunità per le aziende. Con questo ulteriore attestato di fiducia, l'OIES è sempre più il punto di riferimento nazionale per lo sviluppo commerciale degli Esports".