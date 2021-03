Omno uscirà anche su PS4 e Switch: atmosfere fiabesche nelle immagini dell'avventura indie

Dopo aver presenziato all'ultimo evento ID@Xbox per annunciare l'avventura indie Omno, Jonas Manke mostra in foto le suggestive ambientazioni della sua prossima avventura intrisa di elementi platform.

Sviluppata "come hobby" negli ultimi cinque anni, l'ultima opera dell'ex designer del team di State of Decay 2 assume i contorni di un'esperienza fantasy estremamente curata, con scenari ricreati in uno squisito stile low poly che accentua il lavoro compiuto da Manke nelle animazioni del protagonista e delle innumerevoli creature che popolano questo mondo.

A detta del suo autore, Omno sarà pieno di enigmi ambientali da risolvere, di segreti da scoprire e di ostacoli da superare tra foreste lussureggianti, deserti assolati "alla Journey", tundre ghiacciate e rovine di un'antica civiltà. Date un'occhiata alle prime immagini ingame proposte e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di quest'opera.

Il lungo percorso di sviluppo intrapreso da Manke dovrebbe culminare nell'estate del 2021, con il lancio di Omno su PC, PS4, Xbox One e in versione retrocompatibile su Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il titolo arriverà in un secondo momento anche su Nintendo Switch. Come annunciato da Microsoft durante l'Xbox Indie Showcase, Omno fa parte degli oltre 20 giochi indie in arrivo su Xbox Game Pass come The Ascent, STALKER 2, Second Extinction o Hello Neighbor 2.