Omno: l'avventura Indie di Jonas Manke stupisce con visuali favolose

L'evento ID@Xbox è l'occasione per vedere in azione Omno, un'avventura evocativa prodotta da Studio Inkyfox e sviluppata da una sola persona, Jonas Manke, in passato coinvolto nello sviluppo dell'esclusiva Microsoft a tema survival State of Decay 2.

Omno è un'avventura in terza persona finanziata alcuni anni fa tramite Kickstarter e ora entrata nel vivo del suo sviluppo. L'opera di Manke offrirà una gran varietà di scenari da esplorare, quali tundre, deserti e foreste. Nel corso del suo cammino la protagonista entrerà in contatto con una serie di creature con le quali stringere amicizia e farsi aiutare per attraversare gli scenari impervii che ci attendono. A colpire sono soprattutto le splendide visuali che caratterizzano il gioco, donandogli un'atmosfera coinvolgente e panorami mozzafiato. Ma il titolo non consiste soltanto nel restare ammaliati dalla sua direzione artistica: il filmato mostrato all'evento ID@Xbox mette in mostra rompicapi da risolvere, segreti da scoprire e numerose fasi Platform da superare facendo ricorso ai poteri speciali del nostro personaggio, che si diletterà anche a fare un po' di snowboard lungo le discese innevate.

Omno arriverà nel corso dell'estate 2021 su Xbox One e PC, sebbene al momento manchi una data precisa sul suo debutto ufficiale. Confermato l'arrivo anche sul Game Pass presente su entrambe le piattaforme.