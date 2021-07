Omno: l'avventura indie si lancia in video su PC, PlayStation e Xbox, gratis su Game Pass

Jonas Manke e il publisher Inkyfox confezionano un nuovo gameplay trailer di Omno per accompagnare l'uscita dell'avventura indie su PC, PlayStation e Xbox, come pure su Xbox Game Pass per gli abbonati al servizio di Microsoft.

Come ricorda lo stesso manke, lo sviluppo di questo progetto è iniziato cinque anni fa come hobby ed "esercizio creativo" per affinare le proprie capacità di artista digitale. Una volta abbandonati gli studi Undead Labs, l'ex designer di State of Decay 3 si è così messo in proprio e si è gettato a capofitto nello sviluppo di Omno per mettere a frutto tutta la sua esperienza e arricchire di contenuti la sua nuova esperienza fantasy.

La dimensione fiabesca di Omno promette di fare felici tutti gli amanti di platform adventure, proponendo loro tanti misteri da scoprire e bizzarre creature da incontrare esplorando una moltitudine di biomi.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer di Omno e vi ricordiamo che il titolo è disponibile da oggi, 29 luglio, su PC, PS4 e Xbox One, gratis su Game Pass. La versione Nintendo Switch sarà lanciata in un secondo momento.