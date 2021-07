Omno: il nuovo trailer svela la data d'uscita su PC, PS4, Xbox One e Game Pass

L'ex designer di Undead Labs Jonas Manke festeggia la conclusione dello sviluppo di Omno confezionando un trailer che fissa la data d'uscita ufficiale della sua avventura indie a mondo aperto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Realizzato negli ultimi cinque anni come hobby e strumento per affinare le proprie capacità di artista digitale e "creatore di mondi interattivi", il primo videogioco sviluppato in completa solitudine da Manke promette di fare felici tutti gli appassionati di avventure fantasy grazie alle mille attività in cui cimentarsi all'interno di una dimensione fiabesca con tanti biomi da esplorare.

L'ex membro del team di sviluppo attualmente impegnato su State of Decay 3 punta così a catapultarci in un mondo in stile low poly pieno zeppo di misteri da scoprire, con tanti puzzle ambientali da risolvere e bizzarre creature da incrociare.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo trailer di Omno e vi informiamo che il viaggio verso le rigogliose foreste, le tundre ghiacciate e le praterie aliene della prima fatica indipendente di Manke avrà ufficialmente inizio il 29 luglio su PC, PS4 e Xbox One, con la versione Nintendo Switch prevista al lancio in un secondo momento. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il video di Omno dal Summer of Gaming d'inizio giugno.