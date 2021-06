Omno: scenari fiabeschi nel nuovo video dell'avventura per PC, PS4, Xbox e Switch

Durante lo showcase Summer of Gaming organizzato da IGN.com, Jonas Manke ha fatto la felicità degli appassionati di avventure indie a mondo aperto mostrando delle scene di gameplay inedite di Omno, l'esperienza fiabesca a cui lavora come hobby dagli ultimi cinque anni.

L'ultima opera dell'ex designer del team di Undead Labs, la sussidiaria degli Xbox Game Studios attualmente al lavoro su State of Decay 3, promette di catapultare i fan del genere in una dimensione estremamente curata, con scenari fantasy ricreati in stile low poly e una pletora di personaggi dotati di animazioni quantomai raffinate.

Tra deserti assolati ispirati a Journey, tundre ghiacciate e rigogliose foreste, il mondo digitale di Omno sarà una cornucopia di segreti da scoprire e di aree da visitare per venire a capo dell'enigma rappresentato dalla scomparsa dell'antichissima civiltà che ha eretto le strutture architettoniche disseminate nel paesaggio.

L'uscita di Omno è prevista nell'estate del 2021 su PC, PS4, Xbox One e in versione retrocompatibile su PS5 e Xbox Series X/S, con l'edizione Nintendo Switch attesa al lancio in un secondo momento. Come spiegato dallo stesso Manke all'annuncio di Omno, il titolo sarà disponibile da subito nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli iscritti a Xbox Game Pass.