Omno, nuovo video: l'avventura fiabesca ha una data d'uscita su Switch

Dopo aver provveduto al lancio di Omno su PC, PlayStation e Xbox, gli studi Inkyfox fissano la data di commercializzazione ufficiale di Omno su Switch pubblicando un video gameplay che mostra la trasposizione nintendiana dell'avventura fantasy ideata da Jonas Manke.

Nato come hobby ed evolutosi nel corso degli ultimi cinque anni per assumere la forma di un titolo a se stante appoggiato a una campagna di crowdfunding su Kickstarter, Omno pone gli utenti nei panni di un eroe chiamato a intraprendere un lungo viaggio per evitare la fine del suo mondo.

Nel corso dell'avventura, il nostro alter-ego deve esplorare scenari realizzati in stile low poly e risolvere tanti enigmi ambientali all'interno di un microcosmo caratterizzato da biomi sempre diversi, tra foreste lussureggianti, tundre ghiacciate, rovine di un'antica civiltà e deserti infuocati. In ciascuna ambientazione si può interagire con numerose creature e scegliere autonomamente le sfide da affrontare.

La versione Nintendo Switch di Omno sarà disponibile dal 16 dicembre e, come specificano gli stessi studi Inkyfox, vanterà i medesimi contenuti delle edizioni già approdate su PC e console nel luglio di quest'anno. Se volete saperne di più su questa intrigante avventura votata all'esplorazione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Omno a firma di Gabriele Laurino.