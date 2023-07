Omori: l'RPG horror rimosso improvvisamente dall'Xbox Store, sia su console che su PC

Come segnalato dagli utenti su ResetEra, sembra proprio che Omori, l'enigmatico RPG horror curato da Omocat, non sia più acquistabile sulle pagine dell'Xbox Store, sia in versione console che da PC.

Al momento non è giunta alcuna spiegazione, né da parte di Microsoft né degli sviluppatori, della ragione per cui la pagina di Omori, seppur consultabile, non è più attiva sull'Xbox Store e non offre più la possibilità di acquistare l'horror psicologico. C'è da sottolineare che, nella sua versione PC, Omori presenta i suoi contenuti aggiuntivi (inclusi nelle edizioni console) solo tramite Xbox Store. Su questa piattaforma, quindi, non è più presenta l'edizione completa del titolo.

Impossibile sapere con certezza cosa possa essere successo: potrebbero essere stati rilevati problemi proprio con i contenuti aggiuntivi, oppure potrebbero essere scaduti determinati accordi con Microsoft. Fatto sta che il gioco, giunto su Xbox anche tramite Game Pass lo scorso anno, non è più acquistabile al momento e non sappiamo se la situazione verrà ripristinata in tempi brevi. Non possiamo fare altro che attendere speranzosi che Microsoft e Omocat intervengano con delle dichiarazioni ufficiali al riguardo.

In Omori "esplora uno strano mondo pieno di amici e nemici pittoreschi. Esplora per scoprire un passato dimenticato. Quando verrà il momento, il percorso che hai scelto determinerà il tuo destino... e forse anche il destino degli altri".