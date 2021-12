Omori: il surreale RPG horror ha una data d'uscita su Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Indie World Showcase del 15 dicembre 2021, tra le varie produzioni indipendenti mostrare nel corso dello streaming c'è stato spazio anche per Omori, titolo sviluppato da Omocat e descritto come un surreale horror psicologico con meccaniche RPG, che prende ispirazione da Earthbound.

Non si tratta di un progetto inedito: Omori venne infatti finanziato tramite Kickstarter nel lontano 2014 ed il suo debutto era originariamente previsto su Nintendo 3DS. Il protrarsi della lavorazione ha costretto gli autori a stravolgere i propri piani, facendo dapprima arrivare il gioco su PC via Steam, per poi procedere con la realizzazione di una versione per Nintendo Switch. Adesso, dopo anni di attesa, c'è una finestra di lancio: l'opera farà il suo debutto sulla console ibrida della Grande N entro la primavera 2022, sebbene per il momento non sia stata specificata una precisa data d'uscita.

"Esplora uno strano mondo pieno di coloratissimi amici e nemici mentre scopri un passato dimenticato che determinerà il tuo destino", recita la descrizione di Omori fatta dal profilo Twitter di Nintendo of America. Si tratta sicuramente di un prodotto particolare, a giudicare anche dall'evocativo stile grafico adottato dagli sviluppatori. Nel corso dello stesso showcase non sono comunque mancati altri annunci degni di nota, come il nuovo trailer di River City Girls 2, la cui uscita è attesa per l'estate del 2022.