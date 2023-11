On Your Tail si presenta su Switch: il nuovo life simulator narrativo arriva dall'Italia

Nella cornice mediatica del Nintendo Indie World di novembre, il team italiano di Memorable Games ha presentato ufficialmente On Your Tail, un life simulator a vocazione narrativa destinato ad approdare sulla console ibrida della casa di Kyoto nel 2024.

La nuova esperienza interattiva confezionata dal team di sviluppo nostrano di Memorable Games ci porta a Borgo Marina, uno scenario incantevole dove poter cimentarsi in numerose attività e avventure all'insegna del relax. Ma non solo.

Il titolo, come possiamo intuire dal filmato propostoci da Humble Games, prova infatti a smarcarsi dagli stilemi ludici dei life simulator introducendo diverse sfide investigative all'interno di un tessuto narrativo particolarmente strutturato, con tante sfide da completare per scoprire i misteri di questo idilliaco angolo di Italia.

Il lancio di On Your Tail è previsto per il prossimo anno su Nintendo Switch. Restiamo quindi in attesa di ulteriori dettagli sul gameplay e sui contenuti di questa intrigante avventura; nel frattempo, vi invitiamo a restare su queste pagine per ammirare il video gameplay di Shantae Advance Risky Revolution che ha dato ufficialmente il via al valzer degli annunci a tema Switch del Nintendo Indie World del 14 novembre.