Once Human: lo sparatutto post-apocalittico di NetEase nel primo video gameplay

In coincidenza dell'ultimo evento organizzato nella cornice del Summer Game Fest, i vertici di NetEase hanno mostrato il primissimo video gameplay di Once Human, un promettente sparatutto cooperativo ad ambientazione post-apocalittica.

Il nuovo progetto ideato da una delle software house interne al colosso videoludico cinese vede gli utenti ingaggiare una battaglia su vasta scala contro un esercito di creature mostruose che popolano una dimensione open world in costante mutamento.

L'esperienza ludica plasmata da NetEase prende spunto dai combattimenti contro queste entità deformi per spaziare nelle sfide puramente sandbox rappresentate dalla sopravvivenza all'interno di uno scenario spazzato da condizioni meteo estreme, con sullo sfondo la guerriglia perenne di un'umanità descritta come "profondamente malvagia".

Nel corso dell'avventura potremo costruire rifugi, allestire una propria squadra di esploratori e addentrarci nelle terre selvagge per andare a caccia di mostri rari e, quindi, di bottino con cui potenziare il proprio equipaggiamento e le installazioni difensive. In attesa di scoprire la finestra di lancio e la rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo titolo, vi lasciamo in compagnia delle immagini ingame e del nuovo video di Once Human.