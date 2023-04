Sull'onda della nostalgia: la demo T-Rex su PS1 era incredibile!

Era il lontano 1994 quando Sony presentava la PlayStation alla stampa giapponese (e internazionale poi), tra le prime tech demo mostrate dall'azienda giapponese per mostrare la potenza dell'allora nuova console c'era anche l'incredibile (per i tempi) T-Rex Demo.

Diventata popolarissima e mostrata più volte agli show di settore, questa tech demo ha stupito tutti non solo per i dettagli del Tirannosauro ma anche per la possibilità di controllarne parte dei movimenti della coda e della testa con il joypad.

Ad esempio era possibile ruotare il corpo, aprire le fauci e muovere la coda, la prima versione della demo presentava solamente la testa del T-Rex mentre il corpo è stato aggiunto in seguito. La demo ha riscosso un enorme successo tanto che Sony ha deciso di inserirla nel mitico CD Demo 1 almeno fino al 1997, di fatto per molti la demo del T-Rex ha rappresentato il primo contatto con il mondo PlayStation, una vera rivoluzione per chi veniva dalle console domestiche a 16-bit come SNES e Mega Drive.

Sony non ha dimenticato la sua "prima mascotte" e il T-Rex della PS1 è una delle ricompense di PlayStation Stars, il programma fedeltà di PlayStation con sfide e challenge che premia i giocatori con una serie di bonus e collezionabili digitali.