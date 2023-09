Sull'onda della nostalgia: FIFA vs PES, qual è il gioco di calcio più bello?

E' meglio FIFA o Pro Evolution Soccer? Per tantissimi anni il quesito ha tenuto banco ad ogni periodo autunnale, quando i nuovi esponenti delle serie Electronic Arts e Konami facevano il loro esordio sul mercato mandando in estasi gli appassionati di calcio e videogiochi.

Oggi i due brand non esistono più, quantomeno non nella forma con la quale si sono fatti amare dal grande pubblico. Dopo essersi separata dalla FIFA ed avendo di conseguenza perso la relativa licenza, EA si è messa in proprio dando vita al proprio brand, EA Sports FC, pronta a divenire realtà il 29 settembre 2023 (per approfondimenti non perdetevi il nostro provato di EA Sports FC 24). Konami ha invece detto addio a PES nel 2021 con l'uscita della versione originale di eFootball, un completo rebrand che poco e nulla ha da spartire con la vecchia serie.

Ma nonostante le nuove strade intraprese dalle due compagnie, FIFA vs PES resterà per sempre uno dei confronti più iconici della storia videoludica, in grado di far parlare ancora oggi. Perché con decenni di storia alle spalle ed innumerevoli iterazioni, i due brand hanno saputo regalare grande divertimento e coinvolgimento ai fan provando a migliorarsi ad ogni nuovo gioco. Tornando indietro ai primi anni 2000, indubbiamente PES godeva di una popolarità maggiore rispetto al diretto concorrente: l'opera Konami conquistava le attenzioni di critica e pubblico non solo attraverso contenuti sempre più ricchi, ma anche per una giocabilità più orientata verso la simulazione ed il realismo. Al contrario, nonostante anche nel suo caso i contenuti non mancassero, FIFA faticava maggiormente ad ottenere i favori dei puristi, non del tutto convinti da un gameplay più orientato verso uno stile arcade e senza la profondità offerta dalle produzioni Konami.

E' a partire da FIFA 08 che la situazione inizia a ribaltarsi un poco alla volta. La serie EA diventa migliore ad ogni nuova iterazione e compie così importanti passi in avanti, laddove invece PES inizia ad arrancare senza rinnovarsi adeguatamente in termini ludici, tecnici e contenutistici. FIFA si fa sempre più simulativo e comincia a godere di una popolarità più ampia tra il pubblico, con PES che perde terreno pur continuando comunque ad avere il suo grande seguito di giocatori. Alla fine, qualunque siano le proprie preferenze, le sue serie hanno sempre saputo far parlare di sé imponendosi ogni volta tra le uscite più calde dell'anno.

E se dovessimo citare per entrambe le serie il loro miglior gioco? Nel caso di EA la scelta potrebbe ricadere sull'eccellente FIFA 10, che su Metacritic vanta anche una media di 91 in versione PS3, mentre Pro Evolution Soccer 6 è solitamente considerato da critica e pubblico l'apice della storica serie Konami. A questo punto lasciamo anche a voi lo spazio per la nostalgia: quale avete sempre ritenuto migliore tra FIFA e PES, e quali i loro migliori giochi? Ditecelo nei commenti, magari dopo aver letto il nostro speciale su eFootball 2024, la nuova versione dell'opera sportiva Konami.