Ondata di licenziamenti in casa Telltale: il 25% del personale perde il lavoro

ha tristemente annunciato di aver licenziato il 25% del personale (circa 90 dipendenti). Questo provvedimento, come spesso capita, è dovuto alla necessità di riorganizzare e ristrutturare lo studio in vista dei progetti futuri.

"La nostra industria è cambiata tremendamente nel corso degli ultimi anni. La realtà che affrontiamo andando avanti ci chiede di evolverci e quindi ri-orientare la nostra compagnia con l'obiettivo di lanciare meno giochi ma di maggior qualità, con un team di dimensioni ridotte" ha affermato il CEO di Telltale Games Pete Hawley, che poi ha aggiunto che questi licenziamenti non sono in nessun modo legati alla qualità del lavoro svolto dai diretti interessati, e che la software house farà il possibile per aiutare i propri ex dipendenti in questo momento di transizione.