Ondata di licenziamenti per Hangar 13, la software house che ha sviluppato Mafia 3

, software house sussidiaria diche ha sviluppato Mafia 3 , è stata recentemente colpita da un'ondata di licenziamenti, come ha confermato un portavoce del publisher ai microfoni di Kotaku.

"2K può confermare che c'è stata una riduzione dello staff di Hangar 13 allo scopo di garantire che le risorse dello studio siano in linea con i piani di sviluppo a lungo termine. Questi tagli non impediranno a 2K di creare e consegnare i prodotti che sono in sviluppo. Non prendiamo mai questo genere di decisioni alla leggera, e stiamo lavorando con gli impiegati coinvolti per supportarli ed esplorare eventuali opportunità all'interno della nostra organizzazione". Al momento non è noto il numero preciso degli sviluppatori che hanno perso il lavoro, ma secondo quanto riportato da Kotaku, sarebbe una porzione significante dell'intero staff della software house, composto da 150 impiegati.

Hangar 13 è nato nel dicembre del 2014. Mafia 3, l'unico gioco sviluppato dallo studio, aveva fatto registrare 4.5 milioni di copie distribuite nella settimana di lancio, diventando così il titolo venduto più rapidamente nella storia di 2K.