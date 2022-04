Onde, il platform Zen ora disponibile su PC: presto anche su Nintendo Switch e iOS

Gli amanti delle musica e delle atmosfere surreali avevano potuto esplorare un mondo astratto e suggestivo in Genesis Noir (sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Genesis Noir), ma ora la formula torna a proporsi in un nuovo Indie.

Dal team di sviluppo di Lance, arriva infatti Onde, un puzzle platform che fonde atmosfere eteree con melodie e suoni rilassanti. Nelle profondità di un mondo completamente astratto, una scintilla di vita genera delle onde in grado di propagarsi a migliaia di chilometri di distanza. Una minuscola particella, affascinata dal processo, decide di seguirne la propagazione, in un viaggio che la porterà dagli abissi sottomarini sino allo spazio profondo.

Edito da Mixtvision, Onde ha da poco festeggiato il lancio su PC (via Steam), ma il team di sviluppo ha già confermato che presto il puzzle platform diverrà disponibile anche su Nintendo Switch e dispositivi mobile, in esclusiva per sistemi iOS. Al momento manca una data di uscita precisa, ma il porting diverrà disponibile nel corso degli ultimi mesi del 2022. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer di lancio di Onde.

In attesa di maggiori dettagli sulle ulteriori versioni del gioco di Lance, ricordiamo agli amanti delle avventure a sfondo musicale la possibilità di avventurarsi nell'ottimo titolo di debutto di Beethoven & Dinosaur: ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Artful Escape of Francis Vendetti.