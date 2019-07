One Armed Wolf, finalmente disponibile il cortometraggio dedicato a Sekiro

Lo YouTuber TheParryGod ha creato un cortometraggio dedicato a Sekiro Shadows Die Twice, intitolato One Armed Wolf e ora disponibile su YouTube dopo alcuni mesi di intenso lavoro.

Il cortometraggio è nato con l'obiettivo di mettere in evidenza la trama e la lore del gioco FromSoftware, due aspetti della produzione particolarmente sfaccettati e sicuramente intriganti, come da tradizione per i giochi sviluppati da Hidetaka Miyazaki e la sua squadra.

L'autore del video fa sapere di aver usato OBS per registrare le sequenze filmate, editate poi con Vegas PRO 14 e Photoshop, la resa globale è stata migliorata con l'uso di Sekiro FPS Unlock e ReShade. Potete ammirare il cortometraggio qui sopra, in apertura della notizia, buona visione!

Sekiro ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, superando le aspettative del publisher Activision. Nonostante l'enorme successo, FromSoftware ha confermato di non avere in programma DLC o espansioni per il gioco, essendo lo studio concentrato interamente su The Elden Ring.