One Hand Clapping, gameplay in azione: un platform da giocare cantando!

Le fucine creative dei team di Handy Games stanno lavorando a pieno regime, con un'interessante selezione di annunci che si è di recente fatta strada a suon di trailer e video gameplay.

Contestualmente al reveal del promettente survival adventure Endling: Extinction is Forever, il publisher ha infatti diffuso anche un nuovo video interamente dedicato a One Hand Clapping. Già disponibile in Early Access su Steam, questo intrigante Indie offre una declinazione alquanto peculiare dell'universo dei platform in due dimensioni.

Ambientato in un immaginario minacciato dall'avanzare del Silenzio, la produzione di Bad Dream Games prevede in particolare un insolito sistema di controllo. Quest'ultimo, nello specifico, si affida contemporaneamente sia alle mani sia alla voce dei giocatori. Come potete osservare nel video gameplay di One Hand Clapping disponibile in apertura a questa news, mentre i tasti del controller muovono il protagonista, è invece la voce ad aprire la strada all'avanzata del personaggio. Cantando con la giusta tonalità, i giocatori danno infatti forma alle piattaforme che vanno a comporre il platform 2D.

Al momento priva di una data di uscita precisa, la versione definitiva di One Hand Clapping è attesa su PC e Google Stadia. In attesa di saperne di più, segnaliamo anche l'annuncio di De Exit: Eternal Matters, suggestiva commistione tra Minecraft e Death Stranding.