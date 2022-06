One More Gate arriva su PC e Switch: il roguelite a turni è in Demo su Steam

Le fucine digitali di Ankama esortano tutti gli appassionati di roguelite a scaricare gratis la Demo su Steam di One More Gate e provare in anteprima questa ispirata avventura che ibrida i deckbuilder con i GDR esplorativi che propongono battaglie a turni.

Il titolo vede gli utenti partire alla scoperta di luoghi fantastici per dominare la potenza del Wakfu attraverso la creazione di un deck magico composto da carte speciali che sbloccano attacchi devastanti e tecniche di battaglia progressivamente più incisive.

L'esplorazione del Mondo dei Dodici da compiere insieme al coraggioso guerriero Oropo sarà piena di ostacoli da superare. In base alla scelta del percorso più appropriato, i giocatori avranno accesso a livelli generati proceduralmente da cui attingere l'Energia naturale necessaria per evolvere i poteri del Wakfu del proprio alter-ego.

Nel corso dell'avventura sarà possibile incontrare altri esploratori come un maestro di dojo o una nonna culturista, ciascuno dei quali fornirà bottini da favola ma solo dopo averli aiutati a superare le missioni affidateci.

Il team Ankama ricorda ai patiti di roguelite che One More Gate sarà disponibile indicativamente nella seconda metà del 2022 su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.