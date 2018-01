One Piece Bounty Rush arriverà in Occidente nel 2018

ha annunciato chearriverà in Occidente nel corso del 2018 su piattaforme mobile (smartphone e tablet) con sistema operativo iOS e Android.

One Piece Bounty Rush è un gioco d'azione free-to-play che propone intense battaglie 4v4 con protagonisti i principali personaggi della popolarissima serie manga/anime. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il primo trailer dell'app in lingua inglese

Bounty Rush non sarà l'unico gioco di One Piece ad arrivare in Occidente durante l'anno in corso, nel 2018 infatti vedrà la luce anche l'attesissimo One Piece World Seeker per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.