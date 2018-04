ONE PIECE, Captain Tsubasa, Dragon Ball Super: le migliori news anime di ieri

Dragon Ball Super, Captain Tsubasa e ONE PIECE guidano la nostra rassegna di oggi, dedicata alle migliori news anime e manga pubblicate ieri nell'apposita sezione di Everyeye.it. Vediamo quali sono stati i contenuti più interessanti.

Per ONE PIECE, si avvicina un episodio piuttosto importante per l'adattamento anime del manga di Eiichiro Oda, che ci porterà nel clou della Saga di Whole Cake Island: le vicende che ci apprestiamo a vivere nella trasposizione animata sono state anche commentate dal director, che non vede l'ora che un certo scontro entri nel vivo...

Oggi è il giorno di Captain Tsubasa - Holly e Benji, con l'episodio 2 che verrà trasmesso sui circuiti televisivi giapponesi. Nella giornata di ieri vi abbiamo ricordato il trailer della puntata, che preannuncia l'inizio della sfida tra il protagonista e Genzo Wakabayashi.

Infine, per Dragon Ball Super, abbiamo affrontato le ultime novità sul manga, che pare differenziarsi parecchio rispetto alla versione anime presentandoci addirittura eliminazioni e livelli di forza differenti. Inoltre, dando uno sguardo alle fan art più recenti provenienti dalla Rete, abbiamo ammirato un'ipotetica versione di Kale dell'Universo 6 in forma di Super Saiyan standard.