One Piece, giochi in offerta su Steam, Xbox e PlayStation: un benvenuto allo show Netflix!

Mentre la comunità di appassionati continua ad interrogarsi sulla bontà della serie Netflix di One Piece, freschissima di pubblicazione sulla piattaforma di streaming, Bandai Namco Entertainment ha ben pensato di cavalcare l'onda offrendo ai videogiocatori la possibilità di acquistare i videogiochi del franchise a prezzo scontato.

I videogiochi di One Piece si trovano attualmente in sconto su Steam, Xbox Store e PlayStation Store, con entità e modalità che variano da piattaforma a piattaforma.

Sullo Steam, ad esempio, l'Edizione Standard di One Piece Odyssey viene offerta a 35,99 euro, affiancata da One Piece Pirate Warriors 4 a 7,49 euro, One Piece Pirate Warriors 3 a 5,99 euro, One Piece World Seeker a 7,49 euro e One Piece Burning Blood a 4,99 euro. Su Xbox Store ci sono invece One Piece Odyssey Deluxe Edition a 47,49 euro e One Piece World Seeker Deluxe Edition a 9,99 euro, oltre a One Piece Burning Blood a 6,99 euro. Su PlayStation Store le modalità della promozione sono differenti, dal momento che prevedono sconti aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus. One Piece Odyssey Deluxe Edition, ad esempio, costa 71,24 euro per l'utenza normale e 47,49 euro per gli abbonati. Consultate i link seguenti per ottenere tutti i dettagli sulla promozione.

Giochi di One Piece in offerta

La promozione riguarda anche DLC ed espansioni, andando dunque incontro anche a coloro che già posseggono i giochi base e hanno voglia di ritornarci sopra.