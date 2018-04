One Piece Grand Cruise per PlayStation VR esce a maggio in Giappone

Sul nuovo numero della rivista Weekly Jump è stato annunciato che One Piece Grand Cruise, primo gioco di One Piece per la Realtà Virtuale, debutterà sul PlayStation Store giapponese il prossimo 24 maggio.

One Piece Grand Cruise presenterà due modalità: Marine Battle VS Marines Chapter e Repel VS Kraken Chapter, la prima ci permetterà di combattere contro altre navi nemiche mentre nella seconda dovremo vedercela con un gigantesco Kraken.

L'uscita di One Piece Grand Cruise è stata confermata anche per l'Occidente, tuttavia Bandai Namco non ha ancora annunciato una data di lancio peri l nostro mercato: "Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di annunciare lo sviluppo di questa nuova esperienza in collaborazione con Spike Chunsoft. In One Piece Grand Cruise, i giocatori dovranno salpare sulla famosa nave Thousand Sunny per raggiungere la leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia composta da Luffy, Zoro, Nami, Sanji e tanti altri personaggi, affrontando feroci battaglie e sparando palle di cannone per difendere la propria nave!

Inoltre, scegliendo le stanze da esplorare all’interno della nave, i giocatori potranno guidare la propria esperienza di gioco e scoprire cosa si prova ad essere un vero pirata! Tieniti pronto a difendere la Nave da Marina, mostri e nemici leggendari della ciurma con One Piece Grand Cruise, disponibile in esclusiva su PlayStation VR dal 2018."