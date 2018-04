One Piece Grand Cruise per Playstation VR: rivelata la data di uscita occidentale

Dopo aver rivelato nei giorni scorsi la data di uscita giapponese di One Piece Grand Cruise, quest'oggi Bandai Namco ha annunciato che l'esclusiva Playstation VR dedicata al celebre anime di Eiichiro Oda arriverà in Occidente il 22 maggio.

A sorpresa, dunque, One Piece Grand Cruise sarà disponibile in Europa con due giorni di anticipo rispetto alla controparte giapponese. Per celebrare l'occasione, il publisher ha pubblicato una serie di screenshot che ci offrono una piccola anteprima del titolo, mostrandoci alcuni dei personaggi e delle ambientazioni che caratterizzeranno la produzione. In One Piece Grand Cruise, i giocatori salperanno sulla Thousand Sunny per raggiungere la leggendaria Ciurma di Cappello di Paglia. Il gioco include due modalità: Marine Battle VS Marines e Repel the Kraken: nella prima combatteremo contro altre navi, mentre nella seconda dovremo affrontare con un gigantesco Kraken.