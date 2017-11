One Piece Grand Cruise per PlayStation VR si mostra nel primo trailer

ha pubblicato il primo trailer di, nuovo gioco basato sull'omonima saga manga/anime e incentrato sulle battaglie navali. Il video permette di dare uno sguardo ai personaggi, alle ambientazioni e alle principali meccaniche di gameplay.

One Piece Grand Cruise sfrutta le potenzialità di PlayStation VR per offrire un gameplay altamente immersivo, le battaglie in mare si prospettano ancora più realistiche grazie al supporto per la Realtà Virtuale.

Al momento, il gioco è in fase di sviluppo unicamente per PlayStation VR e non sono previste versioni per altre piattaforme. One Piece Grand Cruise uscirà in Giappone nel corso del 2018, ancora nessuna conferma riguardo un possibile arrivo del titolo in Europa e Nord America.