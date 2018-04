ONE PIECE, My Hero Academia, Tokyo Ghoul:re - tutte le migliori news anime di ieri

Ripercorriamo, come ogni giorno, le migliori news anime pubblicate su Everyeye.it, da ONE PIECE a Tokyo Ghoul:re, passando per My Hero Academia e tutte le altre serie del momento.

Il creatore del manga di ONE PIECE, Eiichiro Oda, ultimamente sta tenendo parecchie interviste. Nel corso di una di queste, ha parlato del numero di personaggi presenti nella sua opera: una quantità a dir poco gigantesca, che addirittura provoca persino a lui qualche lapsus di memoria.

Andando su My Hero Academia, in questi giorni non si parla soltanto della terza stagione - che ha già debuttato con il primo episodio - ma anche del film di animazione in arrivo il prossimo 3 agosto nelle sale cinematografiche giapponesi. Per l'occasione, lo staff di produzione ha annunciato due personaggi inediti, di cui sono stati rilasciati anche i primi character design.

Spostandoci, invece, su Tokyo Ghoul:re, che ha da poco debuttato con il secondo episodio, che ci ha mostrato una reunion davvero importante e attesa tra due dei protagonisti dell'anime tratto dal manga di Sui Ishida, sequel di Tokyo Ghoul.

Sul versante articoli, oltre l'analisi dell'episodio 2 di Tokyo Ghoul:re, vi abbiamo anche proposto il First Look di Megalo Box, anime ispirato a Rocky Joe in simulcast su VVVVID e la recensione della prima stagione di WAKFU, un anime francese disponibile su Netflix.