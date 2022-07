One Piece Odyssey: 18 minuti di gameplay dall'Anime Expo 2022

In occasione dell'Anime Expo 2022 che si è tenuto questo weekend, Bandai Namco e ICLA hanno mostrato 18 minuti di gameplay di One Piece Odyssey, il nuovo videogioco basato sulla celebre serie manga/anime di Eiichiro Oda.

One Piece Odyssey porta il mondo di One Piece nel genere degli RPG, a differenza di quanto accaduto in passato infatti non ci troviamo di fronte ad un musou o un gioco d'azione bensì ad un GDR con elementi strategici. Il filmati si concentra sul combattimento e su alcune caratteristiche speciali come Dramatic Scenes e le Scramble Area Battle.

One Piece Odyssey può contare sul coinvolgimento del creatore originale della serie, Eiichiro Oda, il quale sta lavorando come supervisore dei contenuti per assicurarsi che ogni aspetto del progetto sia in linea con lo spirito e la lore di One Piece.

Il nuovo gioco di Bandai Namco è atteso nel corso del 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, al momento la data di uscita non è stata annunciata, probabilmente la scopriremo nel corso dell'estate, al più tardi durante il Tokyo Game Show di settembre. Su Everyeye.it trovate un approfondimento sul gameplay di One Piece Odyssey per non farvi trovare impreparati al momento del debutto del gioco su PC e console di vecchia e nuova generazione.