One Piece Odyssey si aggiorna: la patch 1.2 aumenta la stabilità della ciurma

Debuttato sin da subito nella Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone con il nuovo anno, One Piece: Odyssey offre una nuova trasposizione videoludica del manga dei record firmato da Eiichiro Oda.

Nel nuovo JRPG, la ciurma di Cappello di Paglia è pronta a seminare il caos tra i Sette Mari, aiutata ovviamente dal giocatore, che può così provare il brivido offerto dalla corsa per diventare Re dei Pirati. In seguito al debutto del titolo, Bandai Namco interviene sulla produzione con un nuovo aggiornamento dedicato, volto a migliorare l'esperienza proposta. Ora disponibile per il download su PC e console, la patch 1.2 di One Piece: Odyssey va infatti a intervenire su diversi aspetti del gioco.

In particolare, l'update incrementa i livelli di stabilità proposti dalle fasi d'azione più concitate, ma non solo. La patch si pone infatti anche l'obiettivo di migliorare l'equilibrio del gameplay, ma per il momento da Bandai Namco non sono giunti maggiori dettagli in merito. Spazio infine alla correzione e all'aggiornamento di alcuni dei testi di One Piece: Odyssey.

Per tutti i dettagli sull'avventura di Cappello di Paglia e compagni, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la recensione di One Piece: Odyssey, firmata dal nostro Antonello "Kirito" Bello.