One Piece Odyssey: approfondiamo il gameplay nella nuova demo della Gamescom

One Piece Odyssey di Bandai Namco è uno dei protagonisti della Gamescom 2022, in fiera abbiamo avuto modo di provare una demo del gioco, vi raccontiamo le nostre impressioni.

La prossima esperienza ruolistica plasmata dalle fucine digitali di ILCA darà modo a Rufy e compagni di proseguire l'avventura conosciuta da tutti i fan del manga e anime di Eichiiro Oda. Il titolo, infatti, promette di estendere il perimetro ludico e narrativo della serie dando a Cappello di Paglia e ai suoi sodali l'opportunità di solcare nuovi mari.

La demo confezionata dalla software house di Tokyo ci ha offerto un piccolo ma significativo antipasto di tutto ciò, garantendoci l'accesso al suo variegato gameplay tra combattimenti a turni ed esplorazione libera.

A dispetto delle sbavature riscontrate nella progressione ruolistica, la mezz'ora abbondante di prova a cui abbiamo partecipato nella cornice della Gamescom di Colonia lascia davvero ben sperare per il buon esito di questa operazione che non fa davvero nulla per nascondere la sua vocazione fanservice.

Vi lasciamo perciò in compagnia di Cappello di Paglia e della sua ciurma, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro speciale su One Piece Odyssey, il JRPG tra avventura e fanservice a firma di Gabriele Laurino.