One Piece Odyssey: combattimenti e tanta esplorazione nel video che precede la Demo

Dopo aver preannunciato l'arrivo di una Demo di One Piece Odyssey su PlayStation e Xbox, Bandai Namco e il Team ILCA ci rituffa nella dimensione ruolistica della nuova avventura della ciurma di Cappello di Paglia con un trailer che descrive nel dettaglio il sistema di combattimento e le possibilità di esplorazione.

Il filmato propostoci dal publisher giapponese ci permette di familiarizzare con le meccaniche di gameplay principali e l'approccio da adottare nei combattimenti in compagnia di Rufy e compagni. L'ultimo video diario si focalizza quindi sui controlli GDR e sulle dinamiche ludiche da sperimentare con le quattro zone d'attacco presenti nelle aree di battaglia, ciascuna studiata per offrire al giocatore la massima libertà nella scelta delle tecniche da attuare per avere la meglio sui nemici.

Non manca poi un focus sull'esperienza bonus da sbloccare in combattimento per aumentare significativamente il livello del proprio personaggio in base alleazioni compiute dal giocatore. Un primo contatto con il peculiare sistema di combattimento sviluppato dal Team ILCA potremo averlo dal 10 gennaio su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con la Demo promessaci da Bandai Namco in vista del lancio di One Piece Odyssey, previsto anche su PC per il 13 gennaio. I progressi compiuti nella versione dimostrativa potranno essere trasferiti al gioco completo.