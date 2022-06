One Piece Odyssey finalmente in azione: tanto gameplay per il JRPG con Cappello di Paglia

Un nuovo video diffuso da Bandai Namco ha mostrato per la prima volta in azione il gameplay e il sistema di combattimento di One Piece Odyssey, la prossima avventura ruolistica a turni che il team ILCA sta sviluppando per PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il ricco diario di sviluppo confezionato da ILCA ci permette di apprezzare il lavoro portato avanti dagli autori giapponesi per concretizzare la visione di un JRPG con storia originale e nuovi personaggi che, però, rimane saldamente ancorato alla tradizione dell'IP grazie alla guida del creatore della serie Eiichiro Oda.

Ciascuna scena di gameplay mostrata da Bandai Namco è accompagnata dal commento a caldo dei designer e produttori principali del titolo, come Katsuaki Tsuzuki, il compositore Motoi Sakuraba e l'Editor in Chief dell'IP di One Piece Ken Takano. Non mancano ovviamente i riferimenti a Oda e al suo coinvolgimento con ILCA per garantire un'esperienza ludica e narrativa aderente allo spirito e alla visione della serie con protagonista Cappello di Paglia. In calce e in cima alla notizia potete ammirare il dev diary completo e la nostra sintesi del gameplay inedito mostrato da ILCA.

In attesa di conoscere la data di lancio ufficiale del nuovo JRPG di Bandai Namco, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su One Piece Odyssey tra gameplay e combat system.